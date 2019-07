The Sun - Everton: emissari Arsenal in Brasile per chiudere l’affare

Non c’è il Milan nel futuro di Everton Soares, talento brasiliano del Gremio. Secondo quanto riportato da The Sun, degli emissari, tra cui i medici, dell’Arsenal, sarebbero in queste ore in volo direzione Brasile per chiudere l’affare. Lo staff dei Gunners sarebbe pronto a far eseguire al giovane attaccante già i primi test medici, per assicurarsi il prima possibile le sue prestazioni sportive. La valutazione che fa il Gremio è di circa 40 milioni, prezzo che il club di Emery è disposto a pagare.