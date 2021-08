The Times - La UEFA non ritira le sanzioni ai club fondatori: "La Superlega è un'idea morta"

La UEFA non si adegua alle indicazioni del tribunale commerciale n.17 di Madrid. La scorsa settimane il giudice Manuel Ruiz de Lara, interpellato dai tre club ancora impegnati nella Superlega, ha ribadito l’obbligo di Nyon di cessare qualsiasi azione intrapresa nei confronti dei fondatori, invitando la UEFA a diramare un comunicato nel quale si confermasse l’ottemperanza a tale intimazione. Sul tema, è arrivato anche il comunicato congiunto di Juventus, Barcellona e Real Madrid. Ma non, appunto, quello della confederazione guidata da Ceferin che, riferisce The Times, non sarebbe intenzionata a mollare il colpo e confida nel responso della Corte di Giustizia Europea rispetto al rinvio pregiudiziale effettuato proprio dal tribunale madrileno. Una fonte della UEFA avrebbe inoltre spiegato allo stesso quotidiano britannico di non essere preoccupata sul futuro: “L’idea Superlega è morta, l’hanno uccisa i tifosi e non c’è spazio per una resurrezione”.