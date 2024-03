Theo davanti a Dimarco: è il terzino più costoso della Serie A

vedi letture

La redazione di Transfermarkt, ha pubblicato gli aggiornamenti di marzo 2024 sui valori dei calciatori. Nello specifico, se si va a considerare la graduatoria dei terzini della Serie A, si può notare come al primo posto per valore ci sia ancora Theo Hernandez, che aumenta pure le sue cifre. Il valore stimato per il francese del Milan è di 60 milioni di euro, 10 in più rispetto a Dimarco (Inter) che occupa il secondo posto. Al terzo posto invece c'è un altro giocatore nerazzurro come Dumfries, molto distaccato rispetto ai primi due: 27 milioni di euro,

La classifica completa, che conta al nono posto anche Davide Calabria:

1. THEO (Milan) - 60 milioni

2. Dimarco (Inter) - 50 milioni

3. Dumfries (Inter) - 27 milioni

4. Cambiaso (Juve) - 25 milioni

5. Dodò (Fiorentina) e C. Augusto (Inter) - 20 milioni

6. Di Lorenzo (Napoli) - 18 milioni

7. Oliveira (Napoli) - 17 milioni

9. Kristensen (Bologna), CALABRIA (Milan), Kayode (Fiorentina), Ruggeri (Atalanta) - 15 milioni