Theo dopo il Verona: "Bella vittoria". E sui social tagga Brahim Diaz per l'esultanza...

Dopo il 3-1 in casa del Verona, Theo Hernandez, autore del gol che ha aperto le marcature rossonere, ha pubblicato questo messaggio su Instagram: "Bella Vittoria". Il terzino francese ha pubblicato anche alcune foto della partita ed in particolare della sua esultanza dopo la rete, taggando anche Brahim Diaz, il quale quando segna esulto allo stesso modo.

Per questa esultanza, Theo Hernandez è stato ammonito dall'arbitro Mariani e, essendo diffidato, sarà costretto a saltare per squalifica il prossimo impegno di campionato del Diavolo contro la Fiorentina. Stefano Pioli, in conferenza stampa nel post-partita, ha definito "ingiusta" la decisione del direttore di gara: "Ammonizione ingiusta, tanto per cominciare, perché la panchina del Verona è intervenuta sull'esultanza di Theo che esulta sempre così; dice 'parlate parlate', forse ce l'aveva con voi giornalisti. So solo che a livello di presenza nel gruppo Theo non è mai stato così, neanche nell'anno dello Scudetto. Forse gli è scattato qualcosa".