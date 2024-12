Theo gasato dall'atmosfera allo stadio: "SAN SIRO"

Nella gara contro l'Empoli che il Milan ha dominato e vinto in relativa tranquillità per 3-0, il capitano dei rossoneri è stato Theo Hernandez che ha offerto una solida prestazione e senza sbavature nonostante il periodo non facilissimo. Al termine della gara, sul proprio profilo Instagram, il terzino francese ha espresso la sua gratitudine per l'atmosfera che si è respirata in un San Siro, pienissimo di tifosi e di nebbia.

Theo Hernandez, infatti, per mostrare il suo stato d'animo post vittoria non ha fatto altro che scrivere in lettere maiuscole: "SAN SIRO"