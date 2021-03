Theo Hernandez, 0 gol e 1 assist nelle ultime 10 partite di Serie A

Le sconfitte in Serie A di inizio 2021 contro Atalanta, Spezia e Inter hanno profondamente segnato la corsa scudetto del Milan, rimasto in cima alla classifica per tutto il girone di andata prima di cedere il passo alla banda di Conte, ora a +9. Il calo dei rossoneri, riconducibile ai tanti infortuni e impegni ravvicinati, è coinciso anche con il calo di forma e di spinta di Theo Hernandez, che da qualche settimana sta sgommando un po’ meno sulla sua corsia. E se lui rallenta, tutto il Milan ne risente - scrive Kickest.

Un solo assist nelle ultime 10 presenze in campionato: troppo poco per chi partecipava ad un gol, fino a fine dicembre, poco meno di una volta ogni due match (4 gol e 3 assist nelle prime 13 presenze). Theo per Pioli era un vero e proprio attaccante aggiunto, che ora sembra aver perso la sua verve con l’inizio del nuovo anno.