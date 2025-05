Theo Hernandez a caccia di record: un gol ed eguaglierebbe Cervato e Facchetti in Serie A

Questa sera è una partita di Serie A, vero, ma Milan-Bologna si rivedranno nuovamente mercoledì sera (14 maggio) in occasione della finale di Coppa Italia. Però, prima di questo, ecco la sfida di San Siro in programma questa sera alle 20.45. I rossoneri di Conceiçao, reduci da tre vittorie consecutive vogliono proseguire nel proprio momento di forma. Il Bologna di Italiano però arriva a San Siro con tutta la voglia di ottenere punti preziosi per la qualificazione in Champions League, il prossimo anno.

Theo come Facchetti? Il dato statistico

Theo Hernández è a quota quattro reti in questo campionato e potrebbe raggiungere i cinque gol per la quinta volta in Serie A, raggiungendo Sergio Cervato e Giacinto Facchetti, finora gli unici due difensori a esserci riusciti in ben cinque stagioni.

