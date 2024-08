Theo Hernandez dà il bentornato a Rebic in Serie A. Il croato ha firmato per il Lecce

Messaggio di Theo Hernandez ad Ante Rebic, che torna in Serie A dopo una stagione per nulla fortunata in Turchia. "Buona fortuna, amico" scrive il francese sui suoi canali social nei confronti dell'attaccante croato, che ha vestito la maglia del Milan per 4 anni, raccogliendo 123 presenze e segnando 29 reti. Col fiore all'occhiello dello scudetto del 2022.

Da ieri Rebic è un nuovo giocatore del Lecce. Un trasferimento a sorpresa col trentenne che ha firmato un contratto annuale.