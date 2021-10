Nel corso della sua esperienza al Milan, Theo Hernandez ha già collezionato 90 presenze totali. Il difensore classe '97 ha giocato 73 partite in Serie A, 10 in Europa League, 5 in Coppa Italia e 2 in Champions League. In Italia le squadre che ha incrociato di più sono Torino e Juventus, affrontate complessivamente sei volte.