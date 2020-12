Theo Hernandez, un anno dopo: i numeri a confronto dopo 11 giornate di Serie A

Tra gli assoluti protagonisti della grandissima stagione rossonera non si può non citare Theo Hernandez. Il prorompente laterale francese è uno dei trascinatore del Milan e i suoi numeri lo dimostrano. Confrontando le statistiche di gol e assist segnati dopo 11 giornate tra questa e la passata stagione si può notare una crescita: nel 2019/20 il laterale francese aveva messo a segno 2 gol e 2 assist dopo undici turni mentre quest'anno ha registrato 3 gol e 2 assist. Da sottolineare, tuttavia, che la passata stagione Theo Hernandez aveva saltato le prime due gare per infortunio e la terza era rimasto seduto in panchina per tutti i 90'.