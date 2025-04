Theo, l’Atalanta nel destino: gol da fenomeno nel 2022, oggi la voglia di tornare protagonista in rossonero

Bisogna dirlo, questa è la sua stagione migliore, ma Theo Hernandez resta uno dei cardini del Milan, per forza. A poche ore dalla sfida contro la Dea, stasera a San Siro alle 20.45, il terzino francese nel 2022 siglò uno dei gol più iconici della sua carriera. Un cost to cost partendo dalla propria difesa, saltando metà squadra bergamasca e scaricando in porta il gol del 2-0. Una partita che, lo diciamo con un po' di commozione, restserà per sempre indelebile nella storia rossonera per quella stagione, quella dello Scudetto. Il difensore milanista cerca rilancio e riscatto in una sfida che spesso lo ha visto protagonista.

Theo, i gol stagionali

Pur non giocando una grande stagione, Theo Hernandez ha sin qui totalizzato 5 gol e 6 reti ufficiali finora.

San Siro pieno di milanisti, i numeri

Nonostante la Pasqua, domenica per la sfida casalinga del Milan contro l'Atalanta, i tifosi milanisti risponderanno ancora una volta presenti: come riporta La Gazzetta dello Sport, a San Siro sono infatti attesi 73 mila spettatori per la gara contro i bergamaschi valida per la 33^giornata di Serie A. Abbonati a parte, sono stati già venduti oltre 30.000 tagliandi, di cui 18.000 a tifosi stranieri. Nel settore ospiti sono attesi invece tra i 1.800 e i 2.000 sostenitori nerazzurri.