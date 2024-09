Theo lancia un messaggio per i tifosi milanisti al termine del derby

vedi letture

Il Milan torna a vincere il derby e lo fa con un'ottima prestazione di squadra: tutti i giocatori hanno corso per i compagni e si è vista in campo un'unità d'intenti che non si vedeva da qualche tempo. Un'ottima notizia per Fonseca, che evidentemente aveva già toccato questa positività durante la settimana a Milanello. Ottima prova anche di Theo, capitano per l'occasione, che torna ad essere solido e sicuro in fase difensiva. Il terzino francese ha un messaggio per i tifosi: "Calma e pazienza... Forza Milan!".