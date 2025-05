Theo: "Stagione molto complicata in cui non siamo riusciti a raggiungere i nostri obiettivi. Ora bisogna rialzarsi e riportare il Milan nel posto che merita"

vedi letture

Il Milan ha terminato l'annata 2024/25 all'ottavo posto in Serie A, una Supercoppa Italiana vinta, una Coppa Italia persa in finale e la sicurezza di non giocare nelle competizioni europee nella prossima stagione: per i tifosi, ma non solo, è tutto totalmente insufficiente. Ne sono consapevoli i calciatori, almeno a parole: Theo Hernandez ha pubblicato sul suo profilo X un messaggio proprio per i tifosi rossoneri.

"Finisce una stagione molto complicata in cui non siamo riusciti a raggiungere i nostri obiettivi. Ora bisogna rialzarsi e riportare il Milan nel posto che merita. Grazie ai nostri tifosi per essere sempre al nostro fianco".