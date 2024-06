Theo su Dumfries: "Quello che è successo quel giorno succede: tra Milan e Inter c'è rivalità importante. Se lo incontro lo saluto"

A due giorni dall'esordio ad Euro2024 contro l'Austria, il terzino e vice capitano del Milan Theo Hernandez è intervenuto in conferenza stampa toccando più temi, uno dei quali quello che più interessa i tifosi milanisti, il suo futuro.

Questo un estratto delle sue dichiarazioni.

Come va con Dumfries?

"(Sorride ndr) Resto tranquillo. Tra Inter e Milan è normale che la rivalità sia importante. Quello che è successo quel giorno succede. Se lo incontro lo saluto senza problemi".

LA MULTA A DUMFRIES PER LO STRISCIONE CONTRO THEO

La FIGC, tramite il proprio sito, ha comunicato la sanzione per Denzel Dumfries e per l'Inter in merito allo striscione esposto dall'olandese con raffigurato il milanista Theo Hernandez durante i festeggiamenti per lo Scudetto:

"A seguito di accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il calciatore dell'Inter Denzel Dumfries è stato sanzionato con un'ammenda di 4.000 euro. Sanzionata con un'ammenda dello stesso importo, a titolo di responsabilità oggettiva, anche l'Inter.

A carico di Dumfries e dell'Inter era stato aperto un procedimento per avere, durante la sfilata organizzata lo scorso 28 aprile dal club per festeggiare la vittoria dello scudetto a bordo di un pullman scoperto, esposto uno striscione 'dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irriguardoso e offensivo nei confronti del tesserato del Milan Theo Hernandez e, per l’effetto e più in generale nei riguardi di quest’ultima società e dei suoi tifosi - si legge nel comunicato - e, segnatamente, uno stendardo con sovraimpressa in bella mostra una immagine raffigurante il calciatore Theo Hernandez con le fattezze di un cane tenuto al guinzaglio proprio dallo stesso Dumfries".