Thiago Motta: "Felice ed orgoglioso degli interessamenti delle big, ma non penso al futuro"

Intervenuto sul palco del Gran Galà dello Sport di Castiglion Fiorentino dopo essere stato insignito del premio Viciani, l'allenatore del Bologna Thiago Motta ha parlato non solo della stupenda annata che sta vivendo alla guida dei rossoblù, ma anche delle continue voci che lo accosterebbero ad alcune delle panchine più importanti d'Italia e d'Europa. QUeste le sue dichiarazioni.

È l'anno della sua consacrazione? Si sente pronto per una big? "Da quando ho iniziato questo lavoro, che ho avuto la fortuna di poter iniziare subito, ho capito sin da subito che era la mia grande passione dopo aver giocato al calcio. Da allenatore cambiano le responsabilità: bisogna mettere insieme tanti ragazzi che la pensano in maniera diversa, ma bisogna farli giocare insieme. Mi sento molto bene oggi e non penso davvero al mio futuro, perché stiamo vivendo un momento così bello che voglio godermelo. Quando arriverà il futuro ci penserò".

Però fa piacere essere accostato a certe squadre. "Sicuramente, sono felice e orgoglioso. È un grande piacere il riconoscimento che hanno per la nostra squadra, ma non solo per i risultati che finora sono buonissimi, quanto per la maniera con la quale li stiamo conquistando sul campo, rispettando il gioco e l'avversario, rispettando il nostro lavoro. I ragazzi sanno come mai siamo lì e quanto è importante continuare così fino al termine della stagione".