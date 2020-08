Thiago Silva, i numeri della stagione in corso: 28 da titolare ed 8 saltate tra Ligue 1 e Champions

Hanno fatto rumore le recenti dichiarazioni di Fabio Capello, sbilanciatosi in maniera importante su Thiago Silva e sull'impatto che potrebbe avere in Serie A. Il centrale brasiliano ha giocato alla grande contro l'Atalanta, annullando un attaccante come Zapata che in Italia spadroneggia. L'ex rossonero, in questa stagione, ha giocato 31 gare da titolare tra Ligue 1 e Champions, saltandone otto per infortunio o turnover.