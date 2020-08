Thiago Silva, terzo ex rossonero in dodici anni a giocare una finale di Champions

Negli ultimi dodici anni, dal 2008 al 2020, solo due ex giocatori rossonero erano riusciti ad arrivare in finale di Champions League, entrambi perdenti. Parliamo di Andra Pirlo, attuale tecnico della Juventus, sconfitto dal Barcellona a Berlino nel 2015, e Fernando Torres, piegato ai rigori contro il Real nel 2016. Thiago Silva si sussegue quindi ai due sopracitati, in attesa di scoprire chi tra Lione e Bayern Monaco affronterà il PSG a Lisbona.