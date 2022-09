Thiaw e la prima a San Siro nel derby: "Esperienza estrema. Che sia di buon auspicio..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Malick Thiaw, neo difensore centrale rossonero, ha rivelato la sua emozione per la prima a San Siro durante il derby di sabato: "Ho debuttato a San Siro contro l'avversario peggiore in una partita che ha un valore enorme. È stata una esperienza estrema, in uno stadio tutto esaurito... Senza nulla togliere ai tifosi dello Schalke04 è stata una esperienza enorme per me. Spero sia stata di buon auspicio visto che abbiamo giocato così bene nel derby..."