Thiaw inizia a pensare al ritorno in campo: una stima sui tempi di recupero

La Gazzetta dello Sport questa mattina offre una stima sui tempi di recupero degli infortunati rossoneri. Indiziati numero uno sono ovviamente i tre difensori centrali che quest'anno dovevano essere titolari e che invece a oggi sono solo compagni di infermeria. La rosea dice che Malick Thiaw è quello più vicino al rientro. Secondo le stime, il tedesco tra circa venti giorni potrebbe rientrare in gruppo e tempo ancora una decina di giorni o poco più e potrebbe essere nuovamente a disposizione.

Se per Thiaw ci vuole ancora un mese circa, sia per Tomori che per Kalulu sarà necessario attendere un po' di più. Quello che è certo è che tutti e tre seguiranno lo stesso iter: il ritorno in gruppo e poi un periodo di riatletizzazione prima di essere nuovamente convocati.