Thiaw si allontana dal Bayer Leverkusen. I tedeschi ufficializzano Quansah

Dopo una stagione da incorniciare con il Liverpool e la recente conquista dell’Europeo Under 21, Jarell Quansah è pronto per una nuova sfida in Bundesliga. Il difensore inglese classe 2003 è ufficialmente un nuovo giocatore del Bayer Leverkusen, con cui ha firmato un contratto fino al 2030. Un rinforzo di spessore per la retroguardia della squadra vicecampione di Germania, che punta a confermarsi in patria e in Europa anche dopo l'addio di Xabi Alonso.

Protagonista nella finale vinta per 3-2 contro la Germania, Quansah ha brillato per solidità difensiva, freddezza e capacità di impostazione, chiudendo il torneo con statistiche eccellenti: quarta miglior media per recuperi, zero ammonizioni e un'impressionante 94,5% di precisione nei passaggi. Formatosi sin da bambino nel vivaio del Liverpool, dove è approdato a soli cinque anni dai Woolston Rovers, Quansah ha compiuto tutta la trafila giovanile con i Reds, diventando capitano dell’U19 in Youth League. Dopo una breve parentesi in prestito al Bristol Rovers, ha esordito in prima squadra nell’agosto 2023, totalizzando 58 presenze ufficiali e vincendo la Premier League nell’ultima stagione.

"È una nuova e affascinante sfida per me", ha dichiarato il nuovo numero 4 del Leverkusen. Soddisfatto anche il DS Simon Rolfes: "Jarell porta dinamismo, velocità e intensità nei duelli. È un tassello fondamentale per la squadra del futuro".