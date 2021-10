Thuram: "Chi vince la Nations League va direttamente ai Mondiali? Non l'ho capito"

Lilian Thuram, ex difensore fra le altre di Parma e Juventus, non capisce l'utilità di una competizione come la Nations League. L'ex difensore, a margine del Festival dello Sport 2021, ha dichiarato: “Devo dire la verità, io non ho ancora capito cosa succederà a chi vincerà questa Nations League. Va direttamente ai Mondiali? Non ho capito il perché di questo torneo”.