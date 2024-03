Tifosi americani del Milan furibondi per i biglietti allo Yankee Stadium. La ricostruzione completa

vedi letture

Il Milan, come la passata stagione, sarà protagonista di una breve tournée negli Stati Uniti la prossima estate al fine di preparare al meglio la nuova stagione. In America i rossoneri giocheranno tre amichevoli tra New York, Chicago e Baltimora, all'interno del Soccer Champions Tour (SCT). La vendita dei biglietti è già in corso ma sono stati riscontrati gravi problemi nella vendita dei biglietti che hanno fatto infuriati i tantissimi tifosi dei Milan club presenti negli Stati Uniti. Nello specifico il Milan Club New York con un lungo thread su X ha ricostruito tutta la situazione, puntando il dito per prima cosa che i tifosi a stelle e strisce sono venuti a sapere delle gare in America del Milan in contemporanea con il resto del mondo, senza essere stati allertati in precedenza: "Una settimana fa, il Soccer Champions Tour (SCT) ha annunciato il loro tour estivo negli Stati Uniti, che include tre partite per il Milan: New York, Chicago e Baltimora. Abbiamo scoperto quel giorno, insieme a tutti gli altri. Quel giorno abbiamo anche scoperto che la prevendita sarebbe iniziata una settimana dopo. Non avendo mai sentito nulla prima della partita né da SCT né dal Milan, ci siamo sentiti incredibilmente impreparati per comunicare adeguatamente le informazioni necessarie ai nostri membri in meno di una settimana".

Quindi il resconto della spiacevole situazione delle spiegazioni chieste al SCT: "Abbiamo inviato un'email con una lista di 9 domande a SCT più tardi nella settimana. Non abbiamo ricevuto risposta. Finalmente sabato sera abbiamo ricevuto un'email dal club stesso spiegando che una prevendita esclusiva sarebbe iniziata lunedì 25/3. L'email forniva link esclusivi per la prevendita per le partite a Chicago e Baltimora. Un link per la partita a NYC non era ancora disponibile ma lo sarebbe stato a breve. Domenica è passata senza ricevere il link. Uno dei membri del nostro comitato si è svegliato alle 4:00 del lunedì mattina per vedere se qualcuno a Milano avesse ricevuto ulteriori dettagli. Non c'era ancora nessun link. Alle 6:00, 7:00, 8:00, 8:57... nulla. La prevendita stava per iniziare e non avevamo nemmeno un codice ancora. Quando la prevendita è iniziata, ci siamo tutti messi in coda online. Ci siamo trovati in coda con altre 6.000 persone. Chi erano loro? Che codice avevano? Per miracolo, uno dei nostri membri ha ottenuto un codice fornito dai NY Yankees. Abbiamo colto l'occasione".

I tifosi americani sono rimasti stupiti che non ci fossero sezioni dello Yankee Stadium - con cui peraltro Milan e Gerry Cardinale hanno accordi commerciali - dedicate ai tifosi rossoneri: "All'inizio della prevendita lunedì, non c'erano sezioni sulla pianta del posto designate per i sostenitori del Milan. Quindi, abbiamo scelto le sezioni 136 e le sezioni circostanti dietro una delle porte. Ma con così tanti acquisti, i biglietti stavano scomparendo. Sembrava che i posti nella 136 e nella 135 fossero esauriti. Poi, alcuni minuti dopo, blocchi di posti riapparivano. Questo accadeva sporadicamente per la mezz'ora successiva. C'erano persino persone che riuscivano ad ottenere posti migliori alle 9:35 di quanto non facessero quelle che erano dentro alle 9:02. Non aveva senso. Alcuni dei nostri membri hanno poi notato che il prezzo dei biglietti in quelle sezioni era cambiato. Erano aumentati del 10%-15% in pochi minuti. I biglietti nella stessa sezione, nella stessa fila, improvvisamente sono passati da $165 a $180 in pochi minuti. I biglietti sono andati via rapidamente, alcuni sono stati messi in rivendita quasi immediatamente. Alcune persone che non sono riuscite a ottenere biglietti nelle sezioni che abbiamo scelto, hanno scelto sezioni più distanti o più in alto dal campo. Poi, 10-15 minuti dopo, i biglietti sono riapparsi nella 135 e nella 136. Inutile dire che la prevendita non è stata piacevole. Era piena di ansia, stress e incertezza. Queste non sono parole che normalmente assoceremmo all'acquisto dei biglietti per vedere la nostra squadra preferita nel nostro cortile di casa. Man mano che il giorno procedeva lunedì, il nostro comitato ha iniziato a riflettere sulle frustrazioni che stavano vivendo così tante persone. Poi abbiamo iniziato a notare molti altri problemi evidenti con la prevendita".

Una frustrazione acuita dal fatto che, invece, nelle partite in programma a Chicago e Baltimora, è stata prevista una sezione per i tifosi rossoneri. Com'è possibile che a Chicago e Baltimora sì e a New York, nello stadio degli Yankess, legati al Milan e a Cardinale, no? Continua il Milan Club New York: "Più tardi nel corso della giornata abbiamo scoperto che la partita a Chicago aveva una sezione contrassegnata come "Sezione sostenitori AC Milan", perché questa opzione non era disponibile per tutte e tre le partite? Alle 9:00 di lunedì mattina, non c'erano sezioni contrassegnate specificamente per i sostenitori del Milan allo Yankee Stadium. Poi, abbiamo anche scoperto che i New York Skyblues (il gruppo di sostenitori del Manchester City) avevano pubblicato nelle loro storie su Instagram DOMENICA SERA che una scadenza per i biglietti di gruppo era passata e che stavano fornendo informazioni per la prevendita di lunedì. Perché è stata data priorità solo a quel gruppo? Perché avevano tutte le informazioni? Perché i sostenitori del Milan non hanno avuto la stessa opportunità? Quando abbiamo inviato un elenco di domande alla SCT la settimana precedente, non abbiamo ricevuto risposta. Abbiamo poi scoperto che il gruppo di tifosi del Manchester City ha preso le sezioni 235-238, che è proprio dietro la sezione che abbiamo scelto. Se lo avessimo saputo, avremmo scelto di prendere posti dietro all'altra porta. Alcuni dei nostri tifosi che non hanno ottenuto biglietti nella 136, hanno scelto posti in queste sezioni".

Una situazione che genera chiaramente disagi anche di tipo logistico e rabbia per preferenze ai tifosi del Manchester City: "Questo era ora un disastro. Abbiamo tifosi del Milan, alcuni dei quali viaggiano da altre città, che ora hanno scelto posti per sé e per le loro famiglie proprio nel mezzo dei principali sostenitori del Manchester City. Tutto a causa della mancanza di comunicazione e istruzioni per il nostro gruppo. Sul sito web del gruppo di tifosi del Man City c'era una sezione completa di domande e risposte sulla partita e sull'acquisto dei biglietti. Come hanno ricevuto così tante informazioni in meno di una settimana e noi non potevamo scrivere più di quattro frasi in un'email ai nostri membri dicendo "Aspettiamo e speriamo"? Abbiamo ricevuto ufficialmente un link e un codice alle 11:33 ora locale. Due ore e mezza dopo l'inizio della prevendita. Poi più tardi nella giornata di lunedì, la sezione 210 dello Yankee Stadium è stata improvvisamente contrassegnata come "Sostenitori AC Milan". Ora cosa? Cosa succede a coloro che hanno già acquistato? Perché è stata aggiunta una sezione di sostenitori del Milan dopo il fatto? Perché non ci sono state date istruzioni di attesa? Perché non hanno semplicemente bloccato quella sezione fin dall'inizio? Perché i sostenitori del Manchester City avevano tutto ciò di cui avevano bisogno e noi avevamo una crescente montagna di domande? Non solo il nostro comitato aveva domande, ma anche i nostri membri, amici, club vicini e tifosi in generale. La nostra casella di posta, i DM e i messaggi sono stati sommersi di domande. "Perché è successo questo?" Era schiacciante, frustrante e non avevamo risposte. Era imbarazzante. Quando la prevendita SCT annunciata è iniziata martedì, nessuno aveva ricevuto un codice via email come promesso. Infatti, la prevendita era accessibile senza alcun codice. Mercoledì, le persone hanno scoperto che alcuni posti nella vendita generale erano più economici di quelli nelle prevendite. Quando abbiamo espresso le nostre preoccupazioni al Milan, ci hanno chiesto di redigere un elenco di problemi da passare agli organizzatori. Martedì sera 26/3 abbiamo inviato i problemi come richiesto solo per scoprire mercoledì mattina che avevano proceduto inviando un reclamo senza aspettare il nostro feedback. L'account Twitter della SCT ha risposto a un Tweet mercoledì mattina affermando che c'era effettivamente una sezione dei sostenitori del Milan. Quando li abbiamo chiamati per l'inaccuratezza del loro tweet, abbiamo finalmente ricevuto una risposta via email dall'agenzia di biglietteria. L'agenzia di biglietteria ha risposto senza chiedere scusa. Hanno offerto un rimborso a chi non era soddisfatto del proprio posto e avrebbero bloccato i posti nella sezione 210. I posti in 210 erano limitati e altri posti erano sparsi nelle sezioni vicine. Non ideale per organizzare una sezione. Quando è stato chiesto perché i codici di prevendita erano pronti lunedì mattina per i sostenitori ACM di Chicago e Baltimora ma non NYC, l'agenzia ha detto "Tutti i luoghi hanno tempi di elaborazione diversi per i loro link discreti". Questo non spiegava perché i tifosi del Manchester City avevano tutto ciò di cui avevano bisogno lunedì mattina e noi no. Quando l'agenzia di biglietteria ha offerto di emettere rimborsi alle persone che volevano cambiare posto, CI HANNO CHIESTO di compilare un elenco di nomi e codici di conferma. Non abbiamo avuto modo di organizzare una vendita di biglietti di gruppo, certamente non saremo responsabili per i rimborsi delle persone. Assurdo. Alle 22:53 di mercoledì 27/3 non abbiamo ancora ricevuto scuse da nessuno, solo tanti "capiamo". Non abbiamo ancora ricevuto una vera risposta alla domanda "Cosa è successo?" E oltre a una risposta su Twitter non abbiamo ancora sentito nessuno da Soccer Champions Tour. Ci piace pensare di fare un buon lavoro nell'essere ambasciatori per il Milan. Siamo persone con lavori, famiglie e vite. Lo facciamo per amore. Quando gli organizzatori tornano a casa e timbrano il cartellino, continuiamo a ricevere DM e messaggi alle 11:00 di sera. NOI siamo quelli che devono rispondere".