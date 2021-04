Tiribocchi: "Scamacca si sta indirizzando verso Ibra, Vlahovic è più per la profondità"

Simone Tiribocchi, opinionista per DAZN, si è così espresso ai microfoni dell'emittente britannica soffermandosi su Gianluca Scamacca, attaccante del Genoa, e Dusan Vlahovic, punta della Fiorentina: "Sono giocatori diversi. Quello che si avvicina più a Ibrahimvoic è Scamacca: per caratteristiche, per fisico, per come sta imparando a giocare per la squadra. Deve crescere, ma si sta indirizzando alla versione Ibra facendo qualcosa anche per sé. Vlahovic è un grandissimo giocatore, ma ha caratteristiche un po' diverse perché avrebbe più bisogno di più profondità e di un gioco palla a terra. Dipende molto da come giocherà il Milan il prossimo anno".