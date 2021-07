TMW - A volte ritornano: Brahim Diaz al Milan è pronto per il bis

A volte ritornano. Specie se si sono trovati bene. Il Milan, per distacco il club più attivo sul mercato, prosegue con un volto noto la propria campagna di rafforzamento. Nella giornata di ieri è infatti diventato ufficiale il prestito, questa volta biennale, di Brahim Diaz. Lo spagnolo, 7 gol e 4 assist in 39 presenze nella scorsa stagione, ha ereditato il numero 10, proseguendo la tradizione rossonera fatta di calciatori stranieri a vestire le due cifre che rappresentano la fantasia. “Felice di essere tornato”, le sue prime parole via social. Potrebbe essere presto in buona compagnia: il Diavolo, infatti, non si ferma qui e punta Kaio Jorge, ma anche un altro innesto sulla trequarti, con Josip Ilicic che avanza tra le ipotesi di mercato.