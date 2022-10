TMW - Aubameyang: "Leao davvero impressionante. Milan? Non me lo aspettavo così forte"

MilanNews.it

Aveva voglia di affrontare il Milan e possibilmente di segnargli un gol. E così è stato. Pierre-Emerick Aubameyang è stato uno dei grandi protagonisti del successo di ieri del Chelsea sul Milan e tramite i microfoni di TMW l’attaccante gabonese ha voluto raccontare le sue sensazioni: “E’ stato veramente speciale contro la mia ex squadra, sono molto felice. Avevamo bisogno di una reazione, soprattutto davanti ai nostri tifosi e siamo felici dei tre punti”.

Cosa ha significato per lei affrontare il Milan?

“Per me è stato bellissimo, è da tanto che volevo giocare contro il Milan e ieri finalmente è successo. Fa sempre piacere e io sono davvero molto contento”.

Dal campo, che impressione le ha fatto Rafa Leao?

“E’ un giocatore incredibile, davvero impressionante. E’ velocissimo, potente, può fare la differenza in qualsiasi momento. Niente altro da dire se non che è incredibile”.

E che impressione ha avuto sul Milan?

“Una squadra difficile da affrontare, giocano davvero molto bene a calcio. A dire la verità non me lo aspettavo così forte, però penso che ieri noi abbiamo avuto l’intensità giusta per batterli”.

Reece James è stato il Man of the Match…

“Per me è il migliore esterno del mondo al momento. Sta facendo un grande lavoro, ha fatto un gol ed un assist…”.

Come si sente al Chelsea?

“Molto bene, davvero molto bene”.