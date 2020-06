TMW - Baroni: "Ibrahimovic? Chi ha una struttura più imponente e potente può correre qualche pericolo in più"

Marco Baroni analizza da allenatore tutta la serie di infortuni che stanno emergendo in Serie A alla ripresa degli allenamenti e di Ibrahimovic: "Un conto è allenarsi a secco per conto proprio, altra cosa lavorare su altri particolari. In questi casi incidono una serie di fattori - dice a Tuttomercatoweb.com - ma anche la muscolatura e a volte pure l'età. Chi ha una struttura più imponente e potente può correre qualche pericolo in più".