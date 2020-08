TMW - Barros Schelotto: "Ibra? Sempre detto che è di un altro pianeta"

Intervistato in esclusiva da TMW, mister Guillermo Barros Schelotto ha parlato anche del possibile rinnovo del suo ex attaccante Zlatan Ibrahimovic col Milan: "Sinceramente non mi sorprende affatto. Già con me a Los Angeles Zlatan aveva segnato oltre 30 gol, dimostrando di non aver alcun limite legato all'età. Io gliel'ho sempre detto che per me viene da un altro pianeta, il possibile rinnovo di contratto col Milan ne è solo l'ennesima certificazione. Ho un bel ricordo di lui, sia dentro che fuori dal campo. Ibra è un vincente nato, un fenomeno che alza il rendimento di tutti i suoi compagni e per me è stato davvero bello allenarlo", le parole del tecnico dei Los Angeles Galaxy che ha guidato il classe '81 proprio in MLS.