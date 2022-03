TMW - Bennacer, l'uomo della provvidenza col rinnovo in arrivo

Fonte: Tuttomercatoweb.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Era arrivato quasi in sordina, nell'estate del 2019. Dopo un buon campionato con la maglia dell'Empoli, Ismael Bennacer era conteso da Fiorentina e Milan e alla fine furono i rossoneri a vincere la concorrenza pagando 16 milioni di euro agli azzurri. Un investimento importante, per un giocatore che però doveva ancora dimostrare di valere certi palcoscenici. O almeno di poterli calcare da assoluto protagonista. Piano piano è entrato nei meccanismi e negli schemi rossoneri, ha conquistato spazio e gerarchie fino a diventare una sorta di imprescindibile nel centrocampo di Stefano Pioli. Che quest'anno, pur con alternanze fra titolarità e ingressi a gara in corso, lo ha quasi sempre messo al centro della manovra quando è stato disponibile.

Uomo Scudetto e rinnovo in arrivo. Non è un caso insomma se la dirigenza rossonera ha già apparecchiato la tavola per l'annuncio del suo rinnovo di contratto. L'algerino nelle prossime settimane si legherà al Milan con un nuovo contratto da 3 milioni più bonus a stagione fino al 2026. Un attestato di stima che conferma il peso specifico all'interno del progetto milanista del futuro. Anche perché sul campo, come detto, Bennacer sta crescendo e dando consistenza alle proprie prestazioni. Col gol della provvidenza contro il Cagliari e più in generale con una serie di prestazioni che stanno dando punti e gioco, al Milan capolista e numeri alla mano candidata numero uno allo Scudetto.