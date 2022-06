TMW - Canovi: "Le commissioni troppo elevate? Si può anche dire no, il Milan insegna"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

I club e le elevate commissioni da pagare agli agenti. Dario Canovi, storico agente, ha detto la sua sulla questione che sta diventando sempre più scottante, vedi il caso Salernitana e la lite tra il presidente Iervolino e Sabatini. "Conosco bene Walter - spiega Canovi a Tuttomercatoweb.com - e so quanto serio e onesto sia, mi pare strano che dica bugie. E' chiaro comunque che ci sono delle enormità nelle commissioni. Purtroppo è così, però sta alle società non pagarle. Il Milan di fronte a Donnarumma e Raiola che in quel momento chiedevano troppo, ha detto no. Si può dire no. Ma non ci si può lamentare dell'esosità di un agente se poi ci se ne serve in mille maniere non adeguate. Mi domando anche perché c'è bisogno di un intermediario per trattare tra due grandi club".