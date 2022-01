TMW - Conte all'assalto della Juve: pronte offerte per Kulusevski e Bentancur

Il Tottenham vuole fare la spesa in casa Juventus in questi ultimi giorni di mercato. Come raccolto da TMW, gli Spurs sono pronti ad avanzare un'offerta per Rodrigo Bentancur, per il quale non c'è stato nessuno sviluppo ulteriore sul fronte Aston Villa. A fare spazio all'uruguaiano, in mediana, potrebbe essere Giovanni Lo Celso, proposto al Siviglia per ottenere il difensore Diego Carlos.

Nodo formula per Kulusevski.

Non solo Bentancur, Antonio Conte e Fabio Paratici guardano al loro vecchio club anche per l'attacco. Dejan Kulusevski è un obiettivo importante, ma la Vecchia Signora lo valuta 35 milioni di euro. E' questa la richiesta e ora le due società stanno trattando: il Tottenham, per ora, è fermo ad una proposta di prestito per un milione con diritto di riscatto fissato a 30. I bianconeri, di par loro, vorrebbero almeno il prestito con obbligo.