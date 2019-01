TMW - Cuoghi: "Milan fisicamente al top. Piatek? Acquisto di ottimo valore"

"Primo tempo di sofferenza poi nella ripresa il Milan è venuto fuori. Spesso i rossoneri nel secondo tempo riescono a fornire ottime prestazioni, a testimonianza del fatto che stanno bene fisicamente". Lo dice a Tuttomercatoweb.com Stefano Cuoghi, ex centrocampista rossonero, a proposito della vittoria della squadra di Gattuso contro il Genoa. "Senza una punta centrale i rossoblu sono una squadra più abbordabile ma il Milan sta dimostrando di saper soffrire e dare la zampata vincente al momento opportuno. In Coppa italia ha vinto ai supplementari, con la Juve in Supercoppa tutto sommato ha creato. E' una squadra ben preparata e con un portiere di alto livello che ti fa restare sempre in partita".

Il gruppo sembra essere molto coeso

"Ho seguito Gattuso fin da quando allenava il Pisa. Ha sempre costruito gruppi solidi che in campo danno tutto. E anche oggi il gruppo ha risposto alla grande: c'è da aggiungere che senza Higuain quest'anno il Milan non ha mai perso, segno evidente che la squadra vuol far vedere che non è solo un giocatore che decide le sorti di un incontro".

Adesso comunque arriverà Piatek...

"Acquisto di ottimo valore, vedremo se sarà da Milan. Comunque è un giocatore capace anche di inventarsi i gol. Si può magari discutere il fatto che un calciatore acquistato a quattro milioni possa poi valere nel giro di sei mesi 40 milioni: sembra una forzatura ma questo in fondo è il mercato. E Piatek in ogni caso è un giocatore all'altezza della situazione".