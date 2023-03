TMW - Di Marzio: "Milan e Inter, lacune tra campionato e Champions. In A super rendimento del Napoli"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Gianluca Di Marzio, noto giornalista di Sky ed esperto di calciomercato, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com e si è lasciato andare a un commento sulla Serie A, dominata dal Napoli: "Se paragoniamo il cammino di Inter, Milan, Juventus, Roma e Lazio e lo paragoniamo al super rendimento del Napoli sembrano tutte delusioni, ma in realtà la squadra di Spalletti ha fatto qualcosa di incredibile, ha avuto un rendimento di prestazioni, di risultati, di gioco, di talenti e di tutto pazzesco. È stata una stagione perfetta, incredibile e non è forse nemmeno giusto andare a negativizzare il rendimento delle altre. Poi è chiaro che nelle squadre che rincorrono ci sono tanti difetti, ci sono state tante sconfitte, ma hanno un peso maggiore perché vengono paragonate al super rendimento di chi vola.