TMW - Fascetti: "Giampaolo ha fatto vedere poco come gioco. La vedo grigia"

Eugenio Fascetti ha parlato dell'attualità a partire dal Milan e da Giampaolo. "Non è solo colpa di Giampaolo - ha detto a TMW - ma il tecnico onestamente in questi mesi ha fatto vedere poco come gioco. La vedo grigia. Qualcosa dovrebbe iniziare a vedersi. La Fiorentina ha giocato bene, in modo imprevedibile e il Milan pareva bloccato dalla paura. La qualità della squadra? C'è il portiere della Nazionale, Calabria non è male, la coppia centrale idem, a centrocampo i giocatori ci sarebbero e poi Piatek e questo Leao che mi sembra un ottimo giocatore. Non ha meno di altre che con la loro modestia sono squadre. Mi riferisco a Verona o Lecce ad esempio. Il tecnico bravo ha un'idea di calcio ma se i giocatori non riescono a metterla in pratica occorre trovare altre strade. Essere manichei non porta da nessuna parte".