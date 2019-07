TMW - Figlio e fratello d'arte: ecco chi è Theo Hernandez

Theo Hernandez è oramai un nuovo giocatore del Milan. Domani si sottoporrà alle visite mediche, dopo il "colloquio" di Ibiza con Paolo Maldini, positivo per il suo trasferimento dietro il pagamento di venti milioni di euro. Una cifra molto più bassa rispetto a quella pagata dal Bayern Monaco per il fratello, Lucas, titolare con la Francia del Mondiale 2018 e valutato più di 80 milioni di euro dall'Atletico Madrid.

FIGLIO D'ARTE - Il padre era Jean Hernandez, una vita passata fra la Francia e la Spagna, con 177 presenze in Ligue 1 e 62 nella Liga, tra Olympique Marsiglia e Atletico Madrid, passando per Rayo, Sochaux e Tolosa. Theo è nato durante il periodo del padre in biancazzurro, arrivata al termine del periodo Gatsby di Bernard Tapie, multimilionario che vinse anche una Champions League, proprio contro il Milan, grazie a una zuccata di Basile Boli. Il padre, alla fine della stagione 2001-02, lasciò la moglie e decise di trasferirsi con la nuova fiamma in Polinesia Francese, inizialmente per la luna di nozze, poi definitivamente.

LE GIOVANILI - Lucas e Theo hanno un anno di differenza, ma condividono la partenza di carriera al Rayo Majadahonda, 20 minuti a ovest di Madrid. Theo venne adocchiato dall'Atletico, Lucas venne portato a rimorchio: poi, però, i rapporti di forza cambiarono, con il nuovo acquisto del Bayern a diventare lo "Jefazo", mentre lui solo come un fratello minore.

ALAVES, REAL MADRID E SOCIEDAD - Con un leggero ritardo, anche per Theo arriva il debutto in Liga, salvo poi essere prestato all'Alaves per il 2016-17, con cui gioca 32 partite e segna il suo primo gol contro l'Athletic di Bilbao. Dopo quest'annata tutti lo vogliono, Simeone non concede grosso minutaggio a Lucas e, per questo, preferisce non aspettare la parabola discendente di Filipe Luis. Così nell'estate del 2017 si trasferisce nella parte bianca di Madrid, dove però ha un avversario debordante come Marcelo: una sola stagione, poi il prestito alla Real Sociedad e, ora, la nuova esperienza in Italia.