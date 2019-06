TMW - Fiorentina-Veretout: Roma avanti, poi il Milan. Il Napoli non molla

L'affare relativo all'addio di Jordan Veretout alla Fiorentina è ricco di colpi di scena e sorpassi ma ancora non c'è una vera e propria strada che sembra essere stata intrapresa. La cosa certa è che il giocatore vuole cambiare aria e il club viola è disposto a farlo partire ma non per meno di 30 milioni di euro. Le società più interessate, come noto, sono tre: il Milan, la Roma e il Napoli.

Roma in vantaggio - In questo momento i giallorossi sono in vantaggio. Per la prossima settimana è previsto un incontro tra la dirigenza dei capitolini e l'agente del francese, dove si proverà a trovare l'accordo definitivo per poi bussare alla porta della Fiorentina per discutere il prezzo ed eventualmente la formula. La Roma è intenzionata a spingere sull'acceleratore e nelle prossime ore proverà lo scatto definitivo.

Il Milan - Subito dietro alla Roma, in questo momento, troviamo invece il Milan ma la distanza tra la richiesta e l'offerta è ampia. I rossoneri hanno infatti offerto 18 milioni di euro più 2 di bonus, mentre la Fiorentina è ferma a 25.

Il Napoli osserva - In tutto questo resta anche la candidatura del Napoli che per il momento è alle prese con l'acquisto di Kostas Manolas per la difesa ma il direttore sportivo Cristiano Giuntoli non ha abbandonato la pista e se nella trattativa con i giallorossi dovesse entrare anche Diawara allora il nome di Veretout tornerebbe davvero di attualità.