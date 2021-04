TMW - Genoa, come arriva la formazione di Ballardini alla gara con il Milan

In avvicinamento alla sfida tra Milan e Genoa, Tuttomercatoweb ha stilato il report della formazione rossoblù in vista della sfida con i rossoneri: "Trasferta a San Siro per il Genoa. Per il lunch match della domenica contro il Milan, Davide Ballardini ritrova dopo la squalifica Strootman, assente nella sfida contro la Juventus. Ritorno importante per il centrocampo rossoblu che si completerà con Badelj e uno fra Behrami e Rovella. Sull’esterno non ci sarà l’infortunato Zappacosta ma, a sinistra, dovrebbe rientrare Czyborra con Biraschi a destra. In difesa davanti alla porta di Perin ci sarà Radovanovic con Masiello che potrebbe traslare a sinistra per sostituire lo squalificato Criscito mentre Goldaniga dovrebbe completare il pacchetto arretrato. In attacco dovrebbe essere confermata la coppia formata da Destro e Scamacca."