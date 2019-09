Keisuke Honda, ex giocatore del Milan tra il 2014 e il 2017, ha parlato della sua esperienza in Italia ai microfoni di tuttomercatoweb.com: "Ho tanti ricordi belli e contrastanti, soprattutto sulle difficoltà avute ma superate durante questi tre anni e mezzo. Se tornerei in Italia? Non lo so, dovrei pensarci ma non credo che tornerò a giocare in Serie A".