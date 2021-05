TMW - I top 100 della Serie A: Kjaer si classifica al ventesimo posto

Tuttomercatoweb ha stilato la top 100 TMW, una classifica creata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 19 partite. Al ventesimo posto figura Kjaer. Questa la giustificazione: "Se Ibrahimovic è il leader assoluto della squadra, Kjaer lo è certamente della difesa. La sua esperienza e presenza si stanno rivelando fondamentali per Pioli e per i compagni di reparto. Con lui gioca meglio Romagnoli, con lui è cresciuto Gabbia. E con Tomori ha formato una cerniera difensiva completa. Contro la Fiorentina addirittura è stato decisivo in avanti, fornendo due assist. A 31 anni e con qualche infortunio che lo ha fermato va comunque gestito. Nelle ultime cinque partite in cui il Milan non ha subito reti il suo contributo è stato prezioso"