TMW - Il Chelsea fa sul serio per Wahi. Pronto l'assalto al Montpellier, sarà prestato allo Strasburgo

È uno dei talenti più interessanti del calcio europeo e tante squadre sono disposte a fare follie per ingaggiarlo. Elye Wahi, attaccante 20enne in forza al Montpellier, potrebbe essere il prossimo colpo di mercato del Chelsea; il club londinese, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, potrebbe affondare già nei prossimi giorni, presentando un'offerta al club francese di circa 40 milioni. L'intenzione è quella di battere la concorrenza di Inter, Milan e altre società e poi mandare il ragazzo in prestito allo Strasburgo, squadra di proprietà del consorzio americano BlueCo, lo stesso che controlla i Blues.

In rampa di lancio - Classe 2003, Wahi è letteralmente esploso nell'ultima stagione, dove ha trascinato la sua squadra a un onorevole dodicesimo posto mettendo a referto 19 reti e 6 assist. Numeri importanti, che gli sono valsi le attenzioni delle big europee e soprattutto delle italiane. Alla fine, però, a spuntarla potrebbero essere i londinesi.