TMW - Il Milan sogna Nkunku del RB Lipsia. Affare difficilissimo ma contatti in corso

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan sogna Christopher Nkunku. Lo straordinario centravanti francese del RB Lipsia, che da interno, da trequartista è diventato il falso nueve più prolifo del Mondo, è il grande nome che la nuova proprietà rossonera potrebbe provare a prendere per rinforzare il reparto avanzato. Un'operazione non certo facile visto che su Nkunku ci sono da tempo il Barcellona e il PSG, ovvero il club che lo ha lanciato nel grande calcio. Ma il Milan, fresco di passaggio di proprietà da Elliott a RedBird, ci proverà.

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, si sarebbero intensificati i contatti col Lipsia per uno dei migliori giocatori in assoluto dell'ultima annata. Un'operazione dai contorni complicatissimi, soprattutto a livello economico, e che potrebbe richiedere un sacrificio pesante in rosa (Leao?), anche se ovviamente è tutto da scrivere. È solo la prima pagina di un sogno difficile ma di contatti in corso per una delle star del calcio europeo, suggerito proprio nelle scorse giornate al Milan da una leggenda francese come Papin.