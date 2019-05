TMW - Il punto sulla panchina della Roma. Dopo i 'no' c'è anche l'ipotesi Gattuso

Il blocco al mercato non ha spaventato Maurizio Sarri e il suo obiettivo è uno solo, quello di restare al Chelsea. Poco importa al tecnico se non potrà avere nuovi rinforzi, visto che è comunque convinto di poter puntare sui giovani e migliorarli ancora e sullo sfondo la delusione è solo e soltanto della Roma, visto che dopo il no diretto di Antonio Conte ha ricevuto anche quello indiretto dell'ex allenatore di Napoli ed Empoli.

Le altre opzioni - Come anticipato su queste pagine nella giornata di ieri la corsa sembra essere a due e i nomi sono quelli di Gennaro Gattuso, che lascerà il Milan e Claudio Ranieri, per una conferma che però, con tutto il rispetto del mondo per l'attuale tecnico giallorosso, avrebbe probabilmente il sapore del ripiego. Un'altra ipotesi è rappresentata da Marco Giampaolo, ai ferri corti con la Sampdoria, ma anche in questo caso la società non è del tutto convinta.

Ipotesi estero - L'ultima carta che James Pallotta potrebbe giocarsi ha il nome di Cristophe Galtier, attuale allenatore del Lille. Il francese piace molto al Milan e non è certo da escludere che alla fine possa prendere proprio il posto di Gattuso, con l'ex centrocampista campione del mondo nel 2006 che potrebbe ripartire proprio dai giallorossi.