TMW - Italia U20, le pagelle di Plizzari, Gabbia e Bellanova

Plizzari 7,5 - Poche noie in un primo tempo in cui deve solo soffiare su un diagonale di Zylla. Si prende la scena nella ripresa: prodigioso su Zylla, decisivo con almeno altri due interventi su Skoras. Chiude con un rammendo su Steczyk che vale i quarti.

Gabbia 7 - Nella prima metà non sbaglia un colpo. Solido nei contrasti e accorto nei movimenti in concerto con il resto della linea. Un suo intercetto a metà campo apparecchia una buona chance per Pinamonti, che non ne approfitta.

Bellanova 6,5 - Si sbottona alla distanza dopo una fase iniziale di studio del dirimpettaio Stanilewicz (poi rilevato da Puchacz). Più prudente nel finale sul forcing polacco.*

*Bellanova, pur avendo già firmato un contratto con il Bordeaux, è ufficialmente un giocatore del Milan fino al 30 giugno.