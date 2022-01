TMW - Juventus, come arriva la formazione di Allegri alla gara contro il Milan

Tuttomercatoweb ha stilato il report della Juventus in vista del match con il Milan, in programma domani sera alle 20.45. Questa la probabile formazione: "Bonucci e Chiesa gli unici due indisponibili di Max Allegri per la sfida di San Siro contro il Milan. Il tecnico livornese a caccia della vittoria contro la sua ex squadra con De Ligt e Chiellini coppia centrale di difesa e Cuadrado e De Sciglio, favorito su Alex Sandro e Pellegrini, sugli esterni a protezione della porta di Szczesny. In mezzo al campo si riprendono il posto da titolari McKennie e Bernardeschi con Locatelli affiancato da uno fra Arthur, in vantaggio, e Bentancur. Pochi dubbi in attacco dove Dybala sarà accompagnato da Morata"