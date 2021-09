TMW - Juventus, le notizie verso il Milan: Chiesa e Bernardeschi in gruppo, out De Sciglio

Da oggi cominciano le verifiche per Federico Chiesa. Dopo aver saltato Napoli-Juventus e Juventus-Malmoe a causa del problema al bicipite femorale, l'esterno classe '97 dovrebbe rientrare tra i titolari contro il Milan. In questo senso, le notizie in arrivo in questi minuti dalla Continassa dicono che Chiesa - così come Bernardeschi - si sta infatti allenando assieme al resto dei compagni. Si tratta della prima seduta della squadra bianconera in vista del prossimo impegno di campionato contro i rossoneri, dopo il giorno di pausa di ieri. Allegri, invece, per ora deve rinunciare a Mattia De Sciglio: l'esterno bianconero sta infatti facendo lavoro personalizzato in palestra per un fastidio al flessore.