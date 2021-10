TMW - Le future star del calciomercato: Boubacar Kamara, il talento che interessa al Milan

Oltre i soliti noti... Oggi TMW analizzerà il profilo di 20 giocatori che scateneranno aste di calciomercato a partire dal 2022

Nome: Boubacar Kamara

Età: 21

Scadenza contratto: 2022*

Valutazione: 28 milioni*

Marsigliese e prodotto del settore giovanile dell’Olympique Marsiglia, Boubacar Kamara potrebbe diventare nel giro di poche settimane uno dei nomi più gettonati sul mercato. Per più di un motivo. Classe ’99 con già ottima esperienza ad alti livelli, come dimostrano le 130 presenze in maglia OM, Kamara in patria è considerato oramai da anni il futuro del centrocampo dei Blues. Anche se dopo decine di presenze con le Nazionali giovanili, l’esordio con Deschamps non è ancora arrivato. Centrocampista che ha iniziato la carriera come difensore, fa del dinamismo e della capacità di lettura le sue qualità maggiori. Il tutto unito ad una buona tecnica individuale. Il Milan ci aveva pensato la scorsa estate richiamato dalla scadenza a breve termine del contratto, ma i dirigenti dell’OM non sono mai indietreggiati nella valutazione di 20 milioni di euro cash, nonostante tutto. Da qui il passo indietro dei rossoneri, che però mai hanno perso di vista il giocatore. Il rinnovo continua a non arrivare e fra pochi mesi il club francese potrebbe decidere di venderlo per fare un minimo di cassa. Oppure, altra strada decisamente percorribile, il Milan e gli altri club interessati potrebbero fargli firmare un precontratto in vista del prossimo anno. Fra le squadre interessate, oltre ai rossoneri, è stata segnalata anche la Juventus.

*fonte Transfermarkt