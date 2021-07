TMW - Luis Alberto si è scusato con la Lazio ma la rottura non è da escludere

Una storia che ancora deve avere un punto finale. Luis Alberto si è scusato con la Lazio per la mancata presenza in ritiro come da programma ma la richiesta non cambia: vuole essere ceduto, sebbene Claudio Lotito non voglia privarsene. Tanto meno a prezzo di saldo. Al momento non sono arrivate offerte superiori a 45 milioni di euro, nonostante ci siano molte squadre alla finestra. Una di queste è il Milan che offre Rafael Leao in cambio ma il ds preferirebbe Saelemaekers più un conguaglio di almeno 25 milioni di euro.

BRANDT IN PUGNO Sarri ci è già passato con Higuain, portato dal tecnico in quell'anno a capocannoniere, e parla spesso con Luis Alberto, lo mette al centro del progetto sperando possa cambiare idea. Intanto Lotito stringe per Brandt del Borussia Dortmund: il club tedesco ha aperto alla richiesta di prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro.