TMW - Melli: "Il Milan ha risentito degli infortuni di Ibra e Giroud, l'età non li ha aiutati"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Sandro Melli, dirigente ed ex calciatore, è intervenuto a Tuttomercatoweb.com parlando della situazione attaccanti in casa Milan: "È un Milan che davanti con gli infortuni di Giroud e Ibra ne ha risentito nonostante gli esterni e i centrocampisti abbiano fatto un ottimo lavoro anche in fase realizzativa. A fasi alterne i due attaccanti hanno comunque fatto cose buone vedi i gol di Giroud nel derby, però l'età non li ha aiutati".