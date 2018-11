TMW - Milan-Benatia, c'è anche l'Arsenal

Mehdi Benatia non è felice della sua situazione alla Juventus. Il difensore marocchino vorrebbe essere trattato come un titolare fisso, mentre la retroguardia titolare è quella formata da Bonucci e Chiellini. Il Milan ha già sondato il terreno per il calciatore, così come l'Arsenal: i biancorossi hanno preso i primi contatti per un eventuale trasferimento, con una valutazione superiore ai 15 milioni di euro.