TMW - Milan, i voti al mercato: pensavo fosse Correa, invece era Rebic

In direzione ostinata e contraria, a quel che sarebbe stato lecito attendersi. Il Milan ha puntato su Marco Giampaolo, che nella sua idea di calcio è sempre stato lineare, chiaro, diretto: il trequartista esalta la squadra. A bocce ferme, l'ex Sampdoria si ritroverà a essere l'ennesimo tecnico chiamato a provare Suso in un ruolo che fin qui non ha mai esaltato le caratteristiche dello spagnolo. Però, di giocatori in grado di agire dietro le punte non ne sono arrivati. Anzi: Boban e Maldini hanno a lungo inseguito e corteggiato Angel Correa, per poi chiudere lo scambio tra André Silva e Ante Rebic con l'Eintracht Francoforte. Bel colpo il croato, ma non è detto fosse quello che serviva. O almeno, che ci si immaginava servisse al Milan. Rafael Leao è un'incognita: di belle speranze anche, ma è stato valutato quasi 35 milioni di euro. Promossi gil affari con l'Empoli (Bennacer soprattutto fin qui, ma anche Krunic sarà utile), in entrata il Milan non si è mosso sempre in maniera chiara e intellegibile, per esempio cercando un difensore centrale (Demiral) anche negli ultimi giorni di mercato, in un reparto magari non allestito benissimo ma comunque completo. Bene le uscite, con l'unico punto interrogativo sulla fin troppo ferrea decisione di non puntare su Patrik Cutrone, il cui addio ha comunque garantito una plusvalenza. I rossoneri, comunque, hanno sfoltito tanto, abbassato il monte ingaggi, resistito alle avances per Donnarumma e Piatek. La media è una sufficienza piena, ora tocca a mister Giampaolo farsi capire in che direzione veleggia il suo Diavolo.

Operazioni in entrata, VOTO 5,5

Ante Rebic (Eintracht Frankfurt)

Léo Duarte (Flamengo)

Rafael Leão (LOSC Lille)

Ismaël Bennacer (Empoli)

Rade Krunić (Empoli)

Theo Hernández (Real Madrid)

Operazioni in uscita, VOTO 6,5

Alen Halilović (Heerenveen)

André Silva (Eintracht Frankfurt)

Diego Laxalt (Torino)

Frank Tsadjout (Charleroi)

Ivan Strinic (Svincolato)

Tiago Djaló (LOSC Lille)

Alessandro Plizzari (Livorno)

Patrick Cutrone (Wolverhampton)

Gian Filippo Felicioli (Venezia)

Tommaso Pobega (Pordenone)

Gabriele Bellodi (Crotone)

Stefan Simić (Hajduk Split)

Cristian Zapata (Genoa)

Josè Mauri (Svincolato)

Riccardo Montolivo (Svincolato)

Andrea Bertolacci (Svincolato)

Ignazio Abate (Svincolato)