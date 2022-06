TMW - Milan, nuovi contatti con il Chelsea per portare in rossonero Ziyech

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sistemata la questione rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara fino al 2024 - con opzione per il 2025, - il Milan è pronto a piazzare i primi colpi. Secondo quanto raccolto da TMW, i rossoneri starebbero continuando ad insistere con il Chelsea per portare a Milano Hakim Ziyech, con nuovi contatti con i Blues per l'esterno marocchino, obiettivo per rinforzare il reparto offensivo della squadra di Stefano Pioli.